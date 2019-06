In de Duitse stad Wolfhagen hebben zaterdag honderden mensen deelgenomen aan een wake voor CDU-politicus Walter Lübcke. Hij werd eerder deze maand vermoord in zijn huis in Wolfhagen door een man die volgens de speurders extreemrechtse motieven had.

In de grotere stad Kassel, nabij Wolfhagen, hebben zowat 1.200 mensen zaterdag geprotesteerd tegen extreemrechts en geweld.

Bondskanselier Angela Merkel van haar kant riep zaterdag in Dortmund, op een bijeenkomst van de protestantse kerk, op om neonazi's 'zonder enig taboe' te bestrijden.

Lübcke had zich eerder uitgesproken voor Merkels immigratiebeleid, en kreeg daarom doodsbedreigingen.

De moord op de politicus brengt in Duitsland pijnlijke herinneringen naar boven - in een niet zo ver verleden waren politici ook al doelwit van terreuraanvallen door extreemlinks en -rechts. In 2006 werd in Kassel Halit Yozgat vermoord door leden van de neonazistische terreurgroep NSU. 'Alweer is het Kassel', was te lezen in de oproep tot de betoging in Kassel. De organisaties achter de betoging vragen de ontbinding van de neonazigroep Combat 18, die in mediaberichten in verband gebracht wordt met Stephan E., verdacht van de moord op Lübcke.

'De federale regering neemt de strijd tegen het neonazime heel, heel ernstig', zei Merkel in Dortmund. De moord op Lübcke is 'een vreselijke daad, maar vormt ook een grote uitdaging voor ons', aldus Merkel.