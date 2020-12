Duitsland zal ook volgend jaar nog een tijdlang te lijden hebben onder de coronacrisis. Dat zegt de Duitse bondskanselier Angela Merkel in haar laatste nieuwjaarsboodschap als kanselier. Ze bedankt de Duitsers die de coronamaatregelen volgen en haalt uit naar de antilockdownbeweging.

De nieuwjaarsboodschap wordt donderdag op televisie uitgezonden.

'Het zijn moeilijke tijden voor ons land en dat zal nog even blijven duren', zegt Merkel, die de coronapandemie een 'historische crisis' noemt.

In het najaar neemt Merkel afscheid van de politiek. In haar laatste nieuwjaarstoespraak zegt ze dat 2020 veruit het moeilijkste jaar is geweest in de 15 jaar dat ze kanselier was, maar dat 2021 door de komst van de vaccins hoop biedt. 'Vandaag is naar alle waarschijnlijkheid de laatste keer dat ik mij in een nieuwjaarstoespraak tot u richt. Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg: nooit in de afgelopen 15 jaar hebben we het voorgaande jaar zo zwaar gevonden en nooit hebben we, ondanks alle zorgen en scepsis, met zo veel hoop vooruitgekeken naar het volgende'.

'Complottheorieën zijn wreed'

Duitsland kreeg lof voor de manier waarop het land de eerste golf van het coronavirus aangepakt heeft. Maar de Duitse beleidsmakers krijgen nu felle kritiek omdat een tweede golf niet kon worden voorkomen. In het land is tot 10 januari een nieuwe gedeeltelijke lockdown van kracht.

Merkel haalt ook uit naar de antilockdownbeweging, coronasceptici en virusontkenners. 'Ik kan mij alleen maar voorstellen hoe bitter het moet zijn voor zij die om dierbaren rouwen die hen ontvallen zijn door corona, of zij die moeten vechten tegen de gevolgen van een ziekte terwijl het virus door sommige hopeloze individuen wordt betwist en ontkend', sprak Merkel. 'Complottheorieën zijn niet alleen onjuist en gevaarlijk, ze zijn ook cynisch en wreed'.

