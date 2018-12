Angela Merkel: 'Duitsland moet meer verantwoordelijkheid nemen'

Merkel zei onder meer dat ze vindt dat Duitsland meer internationale verantwoordelijkheid moet nemen en opkomen voor zijn overtuigingen. Dat is 'in ons eigen belang', zei ze.

Volgens de Duitse bondskanselier staan oude zekerheden over internationale samenwerking immers onder druk - een verwijzing naar de relaties met de Verenigde Staten van president Donald Trump.

Merkel waarschuwt dat mondiale problemen zoals klimaatverandering, migratie en terrorisme niet alleen opgelost kunnen worden, maar enkel door samenwerking. De komende twee jaar zal Duitsland in de VN-Veiligheidsraad aandringen op globale oplossingen, belooft ze.

Ze roept ook op tot nationale samenwerking en geeft toe dat haar regering burgers teleurgesteld heeft. 'We zullen de uitdagingen van onze tijd enkel de baas kunnen als we bij elkaar blijven en samenwerken met anderen over de grenzen heen,' klonk het.

Merkel beloofde ook om de humanitaire en ontwikkelingshulp te verhogen, evenals het defensiebudget.

Ze herhaalde ook dat ze in 2021 aftreedt en dat het daarna definitief gedaan is met haar politieke carrière.

De nieuwjaarstoespraak van Angela Merkel wordt later maandag integraal uitgezonden.