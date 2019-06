Angela Merkel aangekomen op G20-top na ongerustheid over gezondheid

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is vrijdag in het Japanse Osaka aangekomen voor een bijeenkomst van de G20. Donderdag was er nog ongerustheid over haar gezondheid nadat ze voor een tweede keer hevig beefde tijdens een officiële aangelegenheid.

Haar vliegtuig landde vrijdagochtend vroeg in de havenstad in het westen van Japan, waar de leiders van de twintig grootste landen zullen samenkomen. 'Het gaat goed met haar", laat een woordvoerder van de regering weten. Merkel, die sinds 2005 aan de macht is, begon donderdag tijdens een officiële ceremonie in Berlijn opnieuw hevig te beven. Toch paste de 64-jarige bondskanselier haar planning niet aan en vertrok ze naar Japan om de twee dagen durende G20-top bij te wonen. Daar belooft het programma druk te worden, met "verschillende bilaterale gesprekken met andere leiders', aldus haar woordvoerder Steffen Seibert. Zo heeft ze onder meer een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Merkel die op het einde van haar mandaat in 2021 op pensioen gaat, wordt bij staatsbezoeken en internationale toppen telkens vergezeld door een arts en een medisch assistent van de gezondheidsdienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vorige week dinsdag begon Merkel al eens te beven bij de officiële ceremonie ter ere van het bezoek van de nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens haar entourage kwam dat omdat ze last had van uitdroging door het warme weer. Lees ook: Bezorgdheid om Angela Merkel: opnieuw hevige trilaanval