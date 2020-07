Bij de presidentsverkiezingen die zondag plaatsvonden in Polen, heeft president Andrzej Duda uiteindelijk 51,03 procent van de stemmen gehaald.

Dat is maandagavond gebleken uit de officiële resultaten van de verkiezingscommissie. Het was eerder al duidelijk dat Duda dankzij een nipte overwinning aan een nieuwe ambtstermijn van vijf jaar zou mogen beginnen.

Rafal Trzaskowski, de burgemeester van Warschau en de tegenstander van Duda, haalde 48,97 procent. Beide kandidaten hebben meer dan 10 miljoen stemmen gehaald. En het is voor het eerst in de democratische geschiedenis van Polen dat zoiets gebeurt.

De opkomst voor de tweede stemronde van de presidentsverkiezingen bedroeg 68,2 procent. Dat is het hoogste percentage in 25 jaar. (Belga)

