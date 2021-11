Maandag zal het Zweedse parlement opnieuw stemmen of de sociaaldemocrate Magdalena Andersson premier kan worden. Dat is beslist na haar chaotische ontslag.

Minder dan acht uur na haar verkiezing in het parlement tot eerste vrouwelijke regeringsleider in Zweden diende Andersson woensdag bij parlementsvoorzitter Andreas Norlén haar ontslag in. Zij had immers de steun van de Groenen voor haar minderheidscoalitie verloren.

De voorzitter van het parlement heeft gezegd dat het parlement op 29 november bepaalt of Andersson een tweede kans krijgt. De kans dat de sociaaldemocrate opnieuw een poging mag doen om een regering te vormen is groot, aangezien er geen sterke tegenkandidaten zijn.

toen een begrotingsvoorstel van drie oppositiepartijen werd aangenomen. Het voorstel was ingediend door onder meer de rechtspopulistische partij Zweden Democraten. Dat was voor de Groenen de reden om de steun in te trekken.

Andersson gaf woensdag aan dat ze graag verder wil regeren zonder coalitiegenoten, dus met alleen de sociaaldemocratische partij in een minderheidsregering.

