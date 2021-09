Het is vanaf 25 september niet meer verplicht 1,5 meter afstand te houden, maar het blijft wel een "veilige afstand". Dat heeft de ontslagnemende Nederlandse premier Mark Rutte gezegd tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen. "Geef elkaar de ruimte", is zijn oproep.

Het loslaten van de verplichte 1,5 meter is volgens Rutte een belangrijke stap. Maar het betekent niet dat alles meteen weer wordt zoals het was voor het coronavirus de kop opstak in Nederland, waarschuwt hij. Daarvoor zijn er nog te veel besmettingen en ziekenhuisopnames, zei hij.

Voorts vervalt de mondmaskerplicht op treinstations en op perrons. Wel blijft de maatregel nog gelden in het openbaar vervoer.

Ook moeten reizigers op luchthavens een mondkapje op na de securitycheck en eventueel op andere plekken die het vliegveld zelf aanwijst.

Het ontslagnemende kabinet geeft werkgevers en werknemers ook iets meer ruimte om afspraken te maken over thuiswerken. Het nieuwe advies luidt: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. Tot nu toe werd opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken.

Mensen die geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben, kunnen ook de komende tijd nog gratis een coronatest ophalen, zo zei Rutte nog.

