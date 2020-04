Het onderzoek van de opnames met de vluchtgegevens van het Oekraïense vliegtuig dat begin dit jaar werd neergehaald nabij de Iraanse hoofdstad Teheran, loopt vertraging op door het coronavirus.

Iran houdt eraan de zwarte dozen op Iraans grondgebied te decoderen, maar de experten uit Oekraïne en Canada kunnen niet ter plaatse gaan om de gegevens uit te lezen.

Op 8 januari stortte een Boeing 737 van Ukraine International Airlines neer nabij Teheran, de hoofdstad van Iran. Bij de ramp kwamen 196 mensen, voornamelijk uit Iran en Canada, om het leven. Teheran gaf enkele dagen later toe dat het toestel enkele minuten na het opstijgen per vergissing is neergehaald door twee raketten van het Iraanse leger.

Canada en Oekraïne vroegen om de zwarte dozen van het toestel, maar Iran wil die op eigen grondgebied uitlezen. De twee andere betrokken landen eisen dat dat gebeurt in aanwezigheid van eigen experten, maar die kunnen nu niet naar Iran vliegen door de strenge reisrestricties rond corona.

Het uitlezen van de vluchtgegevens is dus uitgesteld, zegt het Canadese Bureau voor de Veiligheid van Transport (BST). 'We verwachten dat Iran zich houdt aan zijn engagementen', klinkt het.

Iran houdt eraan de zwarte dozen op Iraans grondgebied te decoderen, maar de experten uit Oekraïne en Canada kunnen niet ter plaatse gaan om de gegevens uit te lezen. Op 8 januari stortte een Boeing 737 van Ukraine International Airlines neer nabij Teheran, de hoofdstad van Iran. Bij de ramp kwamen 196 mensen, voornamelijk uit Iran en Canada, om het leven. Teheran gaf enkele dagen later toe dat het toestel enkele minuten na het opstijgen per vergissing is neergehaald door twee raketten van het Iraanse leger. Canada en Oekraïne vroegen om de zwarte dozen van het toestel, maar Iran wil die op eigen grondgebied uitlezen. De twee andere betrokken landen eisen dat dat gebeurt in aanwezigheid van eigen experten, maar die kunnen nu niet naar Iran vliegen door de strenge reisrestricties rond corona. Het uitlezen van de vluchtgegevens is dus uitgesteld, zegt het Canadese Bureau voor de Veiligheid van Transport (BST). 'We verwachten dat Iran zich houdt aan zijn engagementen', klinkt het.