In de maanden voor de militaire inval in het noordoosten van Syrië heeft Turkije vluchtelingen gedeporteerd naar oorlogsgebied in Syrië. Mogelijk gaat het over honderden mensen.

Dat stelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een nieuw onderzoek.

Amnesty tekende getuigenissen van verschillende vluchtelingen op. Ze beschreven hoe de Turkse politie hen sloeg of bedreigde, zodat ze documenten ondertekenden waarin ze verklaarden vrijwillig naar Syrië te willen terugkeren. Maar in de realiteit dwong Turkije volgens Amnesty hen om terug te keren naar oorlogsgebied, waardoor ze hun leven in gevaar brachten. Dat is volgens illegaal, aldus Amnesty, omdat het risico bestaat dat ze er het slachtoffer worden van ernstige mensenrechtenschendingen.

'Turkije beweert dat Syrische vluchtelingen zelf kiezen om terug te keren naar de conflictzone. Dit is manifest onwaar. Ons onderzoek toont aan dat mensen worden voorgelogen of gedwongen om terug te keren', zegt Anna Shea, asielexpert bij de ngo, in een persbericht. 'De afgelopen acht jaar heeft Turkije meer dan 3,6 miljoen vluchtelingen ontvangen. Het land verdient daarvoor erkenning, maar mag zijn gulheid nu niet als excuus gebruiken om zowel nationale als internationale wetgeving te schenden door mensen terug te sturen naar een actieve oorlogszone.'

Amnesty schat dat het de afgelopen maanden 'mogelijk over honderden mensen gaat'. 'De Turkse autoriteiten beweren dat in totaal 315.000 mensen vrijwillig terug naar Syrië vertrokken zijn.'

Amnesty is ook ongerust over de deal die Turkije en Rusland inmiddels sloten omdat er opnieuw sprake is van een veilige en vrijwillige terugkeer, naar een te creëren veilige zone. 'Nu lopen nog eens miljoenen andere Syrische vluchtelingen gevaar om teruggestuurd te worden", aldus Anna Shea.