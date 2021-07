Uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International blijkt dat migranten die in Libische detentiecentra worden vastgehouden nog steeds het slachtoffer worden van schrijnende mensenrechtenschendingen. Volgens Amnesty is er onder meer sprake van seksueel geweld, marteling, afpersing en dwangarbeid.

Het rapport baseert zich op getuigenissen van 53 vluchtelingen en migranten uit zeven officiële Libische detentiecentra in het beheer van het Libische Directoraat voor de Bestrijding van Illegale Migratie (DCIM). Amnesty merkt op dat de autoriteiten eerder beloofden om de bewuste centra te sluiten, maar dat vergelijkbare wantoestanden plaatsvinden in nieuwe of heropende centra.

'Dit gruwelijke rapport werpt een nieuw licht op het lijden van mensen die op zee worden onderschept en teruggestuurd naar Libië. Daar worden ze onmiddellijk willekeurig opgesloten. Ze worden in die detentiecentra systematisch onderworpen aan marteling, seksueel geweld, dwangarbeid en andere vormen van uitbuiting', zegt Diana Eltahawy, adjunct-directeur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika bij Amnesty International.

Voor de eerste zes maanden van 2021 gaat het over ongeveer 15.000 migranten, meer dan in heel 2020. Eltahawy wijst ook op de medeplichtigheid van Europa dat met Libië samenwerkt op het gebied van migratie en grenscontrole 'ondanks het feit dat ze heel goed weten welke verschrikkingen deze mensen zullen doorstaan'.

'Het hele netwerk van Libische detentiecentra voor migranten is verrot en moet worden ontmanteld', zegt Diana Eltahawy. 'De Libische autoriteiten moeten alle detentiefaciliteiten voor migratie onmiddellijk sluiten en stoppen met het vasthouden van vluchtelingen en migranten.'

Daarnaast roept Amnesty International Europa ook op om de samenwerking met Libië op te schorten.

