In Iran zijn minstens 304 mensen gedood bij de repressie van de midden november uitgebroken protestgolf. Dat blijkt uit een nieuwe balans, die maandag door Amnesty International werd gepubliceerd.

'De Iraanse autoriteiten blijven in het hele land hard optreden na de manifestaties van 15 november en pakten inmiddels al duizenden demonstranten, journalisten, mensenrechtenactivisten en studenten op om te verhinderen dat zij zich zouden uitspreken over deze meedogenloze repressie', hekelt de ngo in een communiqué.

In een eerdere balans die op 2 december werd vrijgegeven had de organisatie het nog over minstens 208 doden, maar dat cijfer werd nu naar boven bijgesteld. Onder de dodelijke slachtoffers bevinden zich naar verluidt ook zeker twee tieners, van 15 en 17 jaar oud.

De ngo zegt dat het getuigenissen heeft verzameld die erop wijzen dat 'de Iraanse autoriteiten bijna onmiddellijk na het doden van honderden personen een grootschalige repressie op poten heeft gezet' om angst te zaaien en te verhinderen dat mensen openlijk over de gebeurtenissen zouden spreken. Nog volgens Amnesty zouden de veiligheidsdiensten een maand na het uitbreken van het volksprotest ook nog altijd massaal in het hele land arrestaties verrichten.

De protesten braken uit op 15 november naar aanleiding van de verhoging van de brandstofprijzen en verspreidden zich naar een honderdtal steden. De autoriteiten gaan er prat op dat ze op enkele dagen tijd de orde herstelden, maar dat ging gepaard met 'een verschrikkelijke slachting', hekelde Amnesty begin december.

Tot hiertoe bevestigden de autoriteiten zelf slechts vijf overlijdens: vier leden van de ordediensten die door de 'relschoppers werden gedood' en een burger. Een begin december door de regering aangekondigde officiële balans werd nog altijd niet vrijgegeven.