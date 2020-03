Bij de protesten in november in Iran zijn minstens 23 kinderen gedood door de Iraanse veiligheidsdiensten. Dat meldt Amnesty International woensdag.

'Uit de bevindingen blijkt dat minstens 22 van hen werden doodgeschoten toen de Iraanse veiligheidsdiensten onwettig met scherp schoten op ongewapende demonstranten en omstaanders', meldt de mensenrechtenorganisatie in een persbericht.

Volgens Amnesty International hebben de autoriteiten bovendien de familieleden zwaar geïntimideerd om te zwijgen over de gebeurtenissen. Ook waren veiligheidsagenten en vertegenwoordigers van de inlichtingendiensten vaak aanwezig op de begrafenissen. Soms werden familieleden ook gedwongen om hun kinderen snel te begraven, zonder autopsie. 'Sommige lichamen werden, gehuld in lijkwaden, slechts enkele minuten voor de begrafenis overhandigd aan de familie', klinkt het.

Ook zou verhinderd zijn dat familie nog naar hun geliefden konden kijken. Een 'officiële doofpotoperatie' luidt het verdict van Amnesty.

De organisatie roept de Verenigde Naties op een onafhankelijk onderzoek te voeren naar de protesten. Een eerder rapport van Amnesty had het in december over minstens 304 doden bij de repressie van het protest, onder wie zeker ook twee tieners van 15 en 17 jaar oud.

'Uit de bevindingen blijkt dat minstens 22 van hen werden doodgeschoten toen de Iraanse veiligheidsdiensten onwettig met scherp schoten op ongewapende demonstranten en omstaanders', meldt de mensenrechtenorganisatie in een persbericht. Volgens Amnesty International hebben de autoriteiten bovendien de familieleden zwaar geïntimideerd om te zwijgen over de gebeurtenissen. Ook waren veiligheidsagenten en vertegenwoordigers van de inlichtingendiensten vaak aanwezig op de begrafenissen. Soms werden familieleden ook gedwongen om hun kinderen snel te begraven, zonder autopsie. 'Sommige lichamen werden, gehuld in lijkwaden, slechts enkele minuten voor de begrafenis overhandigd aan de familie', klinkt het. Ook zou verhinderd zijn dat familie nog naar hun geliefden konden kijken. Een 'officiële doofpotoperatie' luidt het verdict van Amnesty. De organisatie roept de Verenigde Naties op een onafhankelijk onderzoek te voeren naar de protesten. Een eerder rapport van Amnesty had het in december over minstens 304 doden bij de repressie van het protest, onder wie zeker ook twee tieners van 15 en 17 jaar oud.