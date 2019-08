Na de meest recente massaschietpartijen in de Verenigde Staten heeft Amnesty International woensdag een reiswaarschuwing uitgevaardigd. De organisatie roept reizigers die naar de VS trekken op om uiterst voorzichtig te zijn.

Reden voor de reiswaarschuwing is 'het buitensporige wapengeweld, dat in de VS zo courant is geworden' dat er gesproken kan worden van een mensenrechtencrisis, klinkt het.

De waarschuwing van Amnesty International is gemodelleerd naar de reiswaarschuwingen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en stelt dat reizigers die naar het land afreizen 'ten allen tijde extra waakzaam moeten zijn en op hun hoede moeten zijn voor de alomtegenwoordigheid van vuurwapens onder de bevolking'.

Voorts wordt geadviseerd om plaatsen te vermijden waar veel mensen samenkomen, vooral wanneer het culturele evenementen, scholen, winkelcentra of religieuze plaatsen betreft.

In de boodschap wordt ook de Amerikaanse regering op de korrel genomen. Die zou niet de adequate bescherming bieden tegen het wapengeweld, terwijl ze volgens het internationale verdrag voor de mensenrechten wel verplicht is om maatregelen te nemen teneinde de toegang tot vuurwapens te reguleren en zo de mensenrechten te beschermen.

De waarschuwing volgt op de twee schietpartijen van dit weekend in de Texaanse stad El Paso en in Dayton, in Ohio. Daarbij kwamen in totaal 31 mensen om het leven.