Amnesty International Vlaanderen over Catalaanse leiders: 'Het zijn geen gewetensgevangenen'

Het proces voor het het Spaanse Hooggerechtshof tegen twaalf Catalaanse politici en leiders, dat op 12 februari begon, belooft maanden te duren. Tegen de beklaagden worden straffen tussen de 7 en de 25 jaar gevorderd wegens rebellie, opruiing en misbruik van publieke middelen. Het proces wordt wereldwijd gezien als een testcase voor Spanje als volwassen rechtsstaat met een onafhankelijke justitie. Dat alle zittingen live worden uitgezonden, is geen toeval. Evenmin toeval: Amnesty International stuurt een waarnemer naar het proces. 'We volgen de situatie in Catalonië al lang op de voet', zegt Wies De Graeve, directeur van AI Vlaanderen. 'We hebben het b...