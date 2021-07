Amnesty: Griekse autoriteiten misbruiken hun macht om demonstratierecht in te perken

In een nieuw rapport beschuldigt mensenrechtenorganisatie Amnesty International Griekenland van willekeurige arrestaties en onwettig geweld om vreedzaam protest in te dammen. 'Overheden hebben geen carte blanche om mensenrechten in te perken, zelfs niet tijdens een pandemie', aldus de mensenrechtenorganisatie die getuigenissen verzamelde over vreedzame protesten tussen november 2020 en maart 2021.

Docenten protesten in de Griekse hoofdstad Athene, 7 juli 2021. © Getty Images