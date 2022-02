Ondanks dringende oproepen om te zorgen voor een billijke verdeling van de coronavaccins in 2021, hebben farmaceutische bedrijven gefaald in de bestrijding van de door corona veroorzaakte wereldwijde gezondheidscrisis. In een maandag gepubliceerde verklaring stelt de mensenrechtenorganisatie dat dit falen nota bene plaatsvond ondanks herhaaldelijke en dringende oproepen om de coronavaccins eerlijk te verdelen in de wereld.

In plaats daarvan hebben zij volgens Amnesty de technologie gemonopoliseerd, zich verzet tegen en gelobbyd tegen het delen van intellectuele eigendom, hoge prijzen gevraagd voor hun vaccins en de meeste verkocht aan rijke landen, aldus de mensenrechtenorganisatie.

Vorig jaar werden tien miljard doses COVID-19-vaccins geproduceerd, volgens Amnesty meer dan genoeg om te voldoen aan de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om tegen eind 2021 40 procent van de wereldbevolking te vaccineren. Toch blijkt uit het verslag dat eind vorig jaar slechts iets meer dan 4 procent van de mensen in de arme landen een volledig vaccinatieschema had.

'Als we willen dat 2022 het laatste jaar is van de pandemie, moeten we nu het roer omgooien om de WHO-doelstelling te halen om tegen juli 2022 een wereldwijde vaccinatiegraad van 70 procent te behalen', concludeert de organisatie.

