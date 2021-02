Mensenrechtenorganisatie Amnesty International beschouwt Kremlin-criticus Alexej Navalny niet meer als een 'gewetensgevangene' vanwege oude, haatdragende uitspraken.

De ngo roept wel nog steeds op om Navalny vrij te laten en beschouwt zijn vervolgingen nog steeds als politiek gemotiveerd.

Amnesty laat weten dat bepaalde uitspraken die Navalny in het verleden deed en die hij niet openlijk heeft verworpen, oproepen tot haat. En dat gaat niet samen met de definitie van een gewetensgevangene, klinkt het. De ngo blijft wel strijden voor zijn vrijlating.

De 44-jarige Navalny werd in januari opgepakt bij zijn terugkeer uit Duitsland. Hij werd nadien veroordeeld tot een celstraf van zo'n 2,5 jaar omdat hij de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling na een eerdere veroordeling zou hebben geschonden tijdens zijn verblijf in Duitsland, waar hij werd behandeld voor een vergiftiging.

Nationalistisch en racistisch taalgebruik

In de jaren 2000 had Navalny deelgenomen aan Russische Marsen, bijeenkomsten van extreemrechtse en monarchistische groeperingen. Daar gebruikte hij regelmatig nationalistisch en racistisch taalgebruik tegen migranten uit Azië of tegen de moslims in de Russische Kaukasus.

Sinds hij de voornaamste opposant van het Kremlin is, is zijn taalgebruik gematigder geworden. Hij verklaarde zijn eerdere uitspraken door te stellen dat hij alle tegenstanders van president Vladimir Poetin wilde aanspreken.

'Hij kan geen gewetengevangene meer zijn. Dat is iemand die nooit aanzet tot geweld en haat of haatdragende uitspraken doet', aldus een Amnesty-woordvoerder aan BBC. Hij benadrukt dat ook Nelson Mandela in de jaren zestig die status verloor, nadat hij had opgeroepen tot het gebruik van geweld tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

De beslissing van Amnesty leidde tot veel kritiek bij aanhangers van Navalny, die de ngo beschuldigen van het opzetten van een lastercampagne.

