Amnesty en HRW: “Turkse politie martelde mensen in nasleep aardbevingen”

Leden van de Turkse politie en troepen die na de verwoestende aardbevingen van begin februari naar het rampgebied zijn gestuurd, hebben zich daar schuldig gemaakt aan martelingen. Dat zeggen Amnesty International en Human Rights Watch (HRW).

De ngo’s zeggen dat agenten mensen schopten, sloegen en mishandelden omdat ze verdacht werden van plunderingen. Een persoon stierf in de cel na gemarteld te zijn.

‘Handhavers gebruiken de noodtoestand als een vrijbrief om te martelen, te mishandelen en zelfs te doden’, schrijven de mensenrechtenorganisaties. Amnesty en HRW spreken van zeker dertien incidenten met politiegeweld en hebben ‘geloofwaardige meldingen’ van meer gevallen. Dat gaat om fysieke mishandelingen, maar ook om bijvoorbeeld bedreigingen en willekeurige opsluiting.

Bijna alle voorvallen vonden plaats in Antakya, in de zwaar getroffen provincie Hatay. Bij vier gevallen ging het om Syriërs en speelde waarschijnlijk xenofobie een rol. De meeste slachtoffers zijn niet officieel aangeklaagd voor de plunderingen, dus volgens de ngo’s is het twijfelachtig of ze wel schuldig waren.

Turkije zegt in een reactie dat het inderdaad een zerotolerancebeleid heeft ten opzichte van martelingen, maar dat de bevindingen van Amnesty en HRW zijn gebaseerd op ‘vage beweringen zonder feitelijke basis’.

Amnesty en HRW willen dat Turkije uitgebreid onderzoek doet naar wie de daders zijn en wat ze precies hebben gedaan. De slachtoffers verdienen gerechtigheid en zouden gecompenseerd moeten worden, klinkt het.