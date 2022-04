Inwoners van Tigray, een regio in het noorden van Ethiopië, zijn het slachtoffer van 'een brute campagne van etnische zuivering' door milities uit de aangrenzende regio Amhara en de Ethiopische strijdkrachten. Dat zeggen de mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch (HRW) in een gezamenlijk rapport.

Voor het nieuwe rapport 'We will erase you from this land' verzamelden onderzoekers van Amnesty en HRW getuigenissen van meer dan 400 mensen. Ze bekeken ook medische en forensische rapporten, documenten van rechtbanken, satellietbeelden, foto's en video's. De verzamelde informatie wijst volgens de ngo's op 'een gecoördineerde campagne van etnische vervolging' in het westen van Tigray sinds november 2020. De Ethiopische strijdkrachten en milities van de Amharen verdreven er 'honderdduizenden' Tigreeërs uit hun huizen, luidt het. 'Ze gebruikten bedreigingen, onwettige moorden, seksueel geweld, massale willekeurige detentie, plundering, gedwongen overplaatsingen en het onthouden van humanitaire hulp om mensen te verjagen', stelt het rapport.

'Deze wijdverspreide en systematische aanvallen op de burgerbevolking van Tigray zijn misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden.' Daarnaast leggen de autoriteiten aan de inwoners in het westen van Tigray onder meer ook beperkingen op rond bewegingsvrijheid, het spreken van hun taal en toegang tot landbouwgronden, stelt het rapport. Duizenden Tigreeërs worden bovendien vastgehouden in overvolle detentiecentra, zeggen Amnesty en HRW. Volgens getuigen vielen in die centra ook veel doden, omdat ze door bewakers werden gedood of gemarteld, of door een gebrek aan medicijnen, voeding of water. Amnesty en HRW roepen de Ethiopische autoriteiten op om een einde te maken aan de schendingen, de verantwoordelijken te vervolgen en wie willekeurig opgesloten zit, vrij te laten.

Voorts vragen de ngo's onmiddellijke toegang tot de regio voor humanitaire hulp. Tot slot eisen ze een internationale vredesmacht onder leiding van de Afrikaanse Unie 'die alle gemeenschappen in het westen van Tigray beschermt tegen schendingen'. Al sinds november 2020 is een bloedig conflict aan de gang tussen troepen trouw aan de regering en Tigray-rebellen, nadat premier Abiy Ahmed een offensief was gestart tegen het Tigray People's Liberation Front (TPLF). De TPLF-rebellen erkennen de regering in Addis Abeba niet.

In het verleden beschuldigden Amnesty, HRW en de Verenigde Naties alle betrokken partijen al van mensenrechtenschendingen. Het lange conflict heeft geleid tot een zware humanitaire crisis in het noorden van Ethiopië, waar volgens het Wereldvoedselprogramma meer dan 9 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben. Volgens de VN moesten al 400.000 mensen hun huizen verlaten. Twee weken geleden kondigden beide partijen in het conflict een staakt-het-vuren aan.

