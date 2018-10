Amnesty: 'Bijna 130.000 afgedankte Turkse overheidswerknemers wachten nog altijd op gerechtigheid'

'Tienduizenden mensen die gebrandmerkt werden als 'terroristen' en hun broodwinning verloren, die hun beroeps- en familieleven vernietigd zagen, wachten nog altijd op gerechtigheid', zegt Andrew Gardner van Amnesty International.

'Ondanks de duidelijke willekeur van de ontslagen slaagt de commissie die de beslissingen moet beoordelen er niet in de internationale normen na te leven en beperkt ze zich de facto tot het braaf goedkeuren van de oorspronkelijk onterechte beslissingen. Dit hele proces is een beschamende aanfluiting van elk gevoel voor rechtvaardigheid.'

De mensenrechtenorganisatie herinnert er aan dat onder de noodtoestand sinds de couppoging in 2016, in Turkije bijna 130.000 werknemers in de openbare sector via uitvoeringsdecreten willekeurig werden ontslagen. In januari 2017 richtte de regering de onderzoekscommissie op.

'Op 5 oktober 2018 had die commissie amper 36.000 zaken afgehandeld van de in totaal ongeveer 125.000 verzoeken die ze van ontslagen personen had ontvangen. In slechts 2.300 gevallen (minder dan 7 procent van de behandelde zaken) vernietigde de commissie de oorspronkelijke beslissing tot ontslag', aldus Amnesty, die in het rapport de procedures van de commissie en 109 van haar uitspraken evalueerde. Ook interviewde de mensenrechtenorganisatie 21 afgedankte mensen en hun familie.

Volgens de mensenrechtenorganisatie was de commissie niet opgericht om echt een oplossing te vinden. Ook is ze niet onafhankelijk, traag en hanteert de commissie zwak bewijsmateriaal. 'Mensen die hun ontslag willen aanvechten binnen de commissie krijgen daartoe weinig kans', klinkt het.

De mensenrechtenorganisatie wijst er ook op dat de werknemers in de publieke sector die opnieuw in dienst worden genomen, dikwijls in een slechtere positie belanden dan voor hun ontslag.