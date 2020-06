Circa honderd werknemers van Qatar Meta Coats (QMC), een bouwbedrijf dat aan de gevel van het Al Bayt-stadion voor het WK voetbal 2022 werkt, wachten nog steeds op hun volledige loon voor zeven maanden werk. De uitbuiting van arbeiders is nog steeds een probleem, klaagt Amnesty International donderdag aan.

De mensenrechtenorganisatie kaartte de zaak aan bij de Qatarese autoriteiten, de wereldvoetbalbond FIFA en WK-organisator, het Supreme Committee for Delivery and Legacy. Sommige werknemers ontvingen nadien deze week een deel van hun achterstallige loon. Desondanks hebben zij nog steeds een fikse som tegoed, aldus Amnesty International.

'Arbeidsmigranten vertelden ons over de ontberingen die ze moesten doorstaan nadat ze maandenlang zonder salaris aan het Al Bayt-stadion werkten. Ze maken zich zorgen om hun families die ze geen geld kunnen toesturen om schoolgeld en medische zorg te betalen', zegt Steve Cockburn van Amnesty International in een persbericht.

De betalingsachterstanden begonnen in juli 2019. Veel arbeidsmigranten ontvingen tussen september 2019 en maart 2020 geen cent. QMC verzekerde de arbeiders, uit onder meer Ghana, Kenia, Nepal en de Filipijnen, dat het geld eraan kwam, maar kwam zijn belofte nooit helemaal na.

De meeste arbeidskrachten verblijven tijdens de lockdown door het coronavirus in overvolle accommodaties in de hoofdstad Doha. QMC zorgt wel voor maaltijden.

De organisatoren van het WK lieten Amnesty International weten dat ze al sinds juli 2019 op de hoogte zijn van betalingsachterstanden. Dat roept de vraag op waarom Qatar het toestond dat werknemers maandenlang zonder salaris bleven werken. De voetbalbond werkt samen met partners in Qatar om ervoor te zorgen dat de lonen worden uitbetaald.

Het blijft echter onduidelijk waarom de FIFA tot mei 2020 niet op de hoogte was van misstanden in het Al Bayt-stadion. 'De zaak laat zien hoe gemakkelijk het nog steeds is om arbeiders in Qatar uit te buiten, zelfs wanneer ze aan een van de kroonjuwelen van het WK voetbal bouwen. Jarenlang hebben we er bij Qatar op aangedrongen het arbeidssysteem te hervormen, maar de verandering komt duidelijk niet snel genoeg', aldus Amnesty International.

