Amnesty: 'Akkoord tussen Waals bedrijf en Saoedi-Arabië is zorgwekkend'

Dat de Waalse engineeringgroep CMI geschutssystemen en kanonnen gaat produceren voor pantservoertuigen in Saoedi-Arabië, is zorgwekkend. Dat zeggen vrijdag Amnesty International, la Ligue des Droits Humains (LDH) en de CNAPD (Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie) in een mededeling.