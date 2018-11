Amerikanen naar de stembus: alles wat u moet weten

De stembureaus gingen om 12 uur Belgische tijd al open in Connecticut, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York en Virginia, allen in het oosten, en in het centraler gelegen Kentucky. De eerste resultaten worden woensdagochtend vroeg verwacht.

De tussentijdse verkiezingen, voor het hele Huis van Afgevaardigden (435 zetels) en een derde van de Senaat (35), worden beschouwd als een referendum over het presidentschap van Donald Trump.

Volgens de laatste peilingen zouden de Democraten er kunnen in slagen om het Huis te heroveren op de Republikeinen. De partij van de president verliest bij de eerste midterms zo goed als altijd de controle over het Huis. De Democraten zullen 23 zetels op de Republikeinen moeten winnen om weer over een meerderheid te beschikken.

De controle over de Senaat heroveren wordt zo goed als onmogelijk voor de Democraten.

Behalve deze twee verkiezingen zijn er ook verkiezingen op staats- en lokaal niveau.

Voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten hebben al zeker 38 miljoen Amerikanen een stem vervroegd uitgebracht. Dat meldt de krant The New York Times. In 28 staten en in Washington D.C. liggen de aantallen vervroegd uitgebrachte stemmen hoger dan bij de vorige midterms.

"We bevinden ons in onbekend terrein met de omvang van deze stemming", zei Michael McDonald, een professor aan de Universiteit van Florida die vervroegd stemmen opvolgt. "In sommige staten ligt het dichter bij de presidentsverkiezingen dan bij de midterms van 2014.

In 37 staten en in Washington is een vorm van vervroegd stemmen mogelijk. Het beleid en de deadlines daarvoor, zijn anders per staat, aldus The New York Times.

'Grootste campagnefinanciering ooit bij tussenverkiezingen in VS'

Bij tussenverkiezingen in de Verenigde Staten is er nog nooit zoveel geld uitgegeven aan de verkiezingscampagne als dit jaar. Volgens het 'Center for Responsive Politics', een organisatie die gespecialiseerd is in campagnefinanciering, gaat het dit jaar om 5,2 miljard dollar (ongeveer 4,6 miljard euro), of 35 procent meer dan bij de midterms van 2014. De organisatie merkt wel op dat het om projecties gaat.

Volgens de organisatie zijn de uitgaven van zowel de Republikeinen als de Democraten sterk toegenomen. De Democraten krijgen vooral financiële steun van vrouwen. De Democraten gaven 951 miljoen dollar uit bij de race naar het Huis van Afgevaardigden, terwijl dat bij de Republikeinen 637 miljoen dollar is.

Ook bij de campagnefinanciering voor de Senaat liggen de Democraten op kop, maar is het verschil niet zo groot, stelt de organisatie. Volgens nieuwswebsite Axios.com is die hogere financiering te wijten aan een geradicaliseerd politiek milieu en meer competitieve verkiezingsraces.

Obama roept bevolking op stem uit te brengen

De gewezen Amerikaanse president Barack Obama heeft de Amerikaanse bevolking opgeroepen een stem uit te brengen bij de tussentijdse verkiezingen voor het Congres. "Vandaag is het jullie beurt om jullie stem te laten horen om de koers van dit land te verbeteren", aldus Obama op Twitter. Ook de gewezen Democratische presidentskandidate Hillary Clinton deed die oproep.

"Dus laat jullie stem tellen. Ga naar buiten en stem", aldus de gewezen president. "Als je die macht neemt en stemt, gebeurt iets krachtig. Verandering vindt plaats. Hoop vindt plaats. Met elke nieuwe stap die we zetten in de richting van eerlijkheid, gerechtigheid, gelijkheid en kansen, verspreidt de hoop. Ga stemmen", klonk het al in eerdere tweets.

Ook de huidige president Donald Trump riep op Twitter op om te stemmen, voor zijn Republikeinse kandidaten. Clinton riep de burgers op om naar buiten te gaan om "te zeggen 'dit is genoeg'". Ze riep de Amerikanen op zich uit te spreken tegen "het radicalisme, intolerantie en corruptie", volgens haar kenmerken van het huidige presidentschap van Trump. "De afgelopen twee jaren hebben jullie gezien tot welk punt de regering onze waarden en democratische instellingen heeft aangevallen en uitgehold. Vandaag zeggen we 'dit is genoeg'", aldus Clinton.