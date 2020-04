In de Verenigde Staten is de verkoop van een malariapil geëxplodeerd nadat president Trump ze aanraadde voor coronazieken. Er is alleen geen bewijs dat ze werkt.

Ruim een maand geleden zei de Amerikaanse president Donald Trump dat twee malariamedicijnen veelbelovend leken in de behandeling van coronapatiënten.

Meteen daarna werd van chloroquine en het aanverwante hydroxychloroquine 46 keer meer voorgeschreven dan normaal, zo blijkt uit gegevens geanalyseerd door de New York Times.

Ook op het internet lijkt de verkoop van chloroquine een hoge vlucht te nemen, bericht Knack dit weekend. En dat mogelijk niet alleen in de VS, maar ook in Europa.

Na een eerste piek is de verkoop van chloroquine inmiddels ietwat gedaald in de VS, zo bericht de Amerikaanse krant. President Trump blijft het nut ervan aanprijzen.

Alleen: er is voorlopig geen sluitend bewijs dat chloroquine en hydroxychloroquine helpen bij covid-19. De Amerikaanse farmawaakhond FDA heeft het gebruik ervan wel toegelaten. In de VS en elders worden coronapatiënten behandeld met beide medicijnen.

Er is echter nog veel onzekerheid rond het gebruik bij covid-19. Eén recente studie onder 368 Amerikaanse legerveteranen die aan covid-19 lijdden en behandeld werden met chloroquine toont aan dat het medicijn soms een dodelijke afloop veroorzaakt, zo meldt persbureau Associated Press.

In Brazilië is een studie naar het gebruik ervan onder coronazieken afgeblazen nadat een aantal patiënten overleden door hoge dosissen. Zelfmedicatie met chloroquine is hoe dan ook uit den boze.

Zulke waarschuwingen zijn onder meer ingegeven door de dood van een man uit Arizona, die vorige maand samen met zijn vrouw een aquariumschoonmaakmiddel innam dat chloroquine bevatte.

Ruim een maand geleden zei de Amerikaanse president Donald Trump dat twee malariamedicijnen veelbelovend leken in de behandeling van coronapatiënten. Meteen daarna werd van chloroquine en het aanverwante hydroxychloroquine 46 keer meer voorgeschreven dan normaal, zo blijkt uit gegevens geanalyseerd door de New York Times. Ook op het internet lijkt de verkoop van chloroquine een hoge vlucht te nemen, bericht Knack dit weekend. En dat mogelijk niet alleen in de VS, maar ook in Europa. Na een eerste piek is de verkoop van chloroquine inmiddels ietwat gedaald in de VS, zo bericht de Amerikaanse krant. President Trump blijft het nut ervan aanprijzen. Alleen: er is voorlopig geen sluitend bewijs dat chloroquine en hydroxychloroquine helpen bij covid-19. De Amerikaanse farmawaakhond FDA heeft het gebruik ervan wel toegelaten. In de VS en elders worden coronapatiënten behandeld met beide medicijnen. Er is echter nog veel onzekerheid rond het gebruik bij covid-19. Eén recente studie onder 368 Amerikaanse legerveteranen die aan covid-19 lijdden en behandeld werden met chloroquine toont aan dat het medicijn soms een dodelijke afloop veroorzaakt, zo meldt persbureau Associated Press. In Brazilië is een studie naar het gebruik ervan onder coronazieken afgeblazen nadat een aantal patiënten overleden door hoge dosissen. Zelfmedicatie met chloroquine is hoe dan ook uit den boze.Zulke waarschuwingen zijn onder meer ingegeven door de dood van een man uit Arizona, die vorige maand samen met zijn vrouw een aquariumschoonmaakmiddel innam dat chloroquine bevatte.