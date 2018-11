Amerikaanse zenders weigeren controversiële verkiezingsspot van Trump

De spot werd eerder al geweigerd door CNN en is nu ook door NBC, Fox News en Facebook van antenne gehaald.

De Amerikaanse president gebruikt de komst van enkele duizenden migranten al enkele weken in zijn campagne voor de tussentijdse parlementsverkiezingen, de 'midterms'. In het verkiezingsspotje is een Mexicaanse moordenaar te zien die volgens Trump werd binnengelaten door de Democraten. De president waarschuwt dat ook de duizenden migranten die onderweg zijn naar de VS door de Democraten het land zullen worden binnengelaten.

Trump staat ervoor bekend graag controversiële en populistische uitspraken te doen. Volgens de Amerikaanse krant Washington Post legde de president de voorbije negen maanden al 1.318 valse of misleidende verklaringen af. Dat zijn er gemiddeld vijf per dag. Maar de jongste zeven weken verhardde de toon en zou de president volgens de krant zelfs dertig van dergelijke misleidende uitspraken per dag doen.