Een 70-tal vooraanstaande wetenschappers hebben Donald Trump donderdag opgeroepen de kernproeven niet te hervatten. Ze menen dat een hervatting 'de wapenwedloop zou versnellen en het milieu zal bedreigen'.

De regering-Trump overweegt een nucleaire test uit te voeren voor het eerst sinds 1992, merken de vorsers van de grote Amerikaanse universiteiten op, onder wie een half dozijn Nobelprijswinnaars. Ze doen dat in een open brief in het tijdschrift Science, precies 75 jaar na de eerste Amerikaanse kernproef.

'Tijdens de Koude Oorlog hebben de Verenigde Staten 1.030 kernproeven uitgevoerd, meer dan alle andere kernmogendheden samen', schrijven de wetenschappers. Ze herinneren eraan dat Washington sinds 1992 een moratorium op kernproeven naleeft. De proeven hervatten 'zou groen licht geven aan andere landen als Noord-Korea, India of Pakistan om kernproeven te hervatten', benadrukken de ondertekenaars van de brief. 'Als de proeven ondergronds gebeuren, kan radioactief materiaal zich in het plaatselijke milieu verspreiden, ook in het water.'

