De National Rifle Association (NRA) heeft voor een rechtbank in Texas de zogeheten Chapter 11-faillissementsprocedure aangevraagd, naar eigen zeggen om de eigen 'toekomst te verzekeren, vrij van de politiek giftige omgeving van New York'.

Dat schreef topman Wayne LaPierre in een boodschap aan zijn leden. De bedoeling is om te herstructureren en naar Texas te verhuizen.

De National Rifle Assocation (NRA) wordt in New York geconfronteerd met juridische tegenwind. Zo kondigde procureur-generaal Letitia James van de Amerikaanse staat deze zomer aan de machtige en politiek invloedrijke wapenlobby te willen laten ontbinden en de NRA en haar leiders, onder wie Wayne LaPierre, te zullen vervolgen wegens financieel wanbeheer.

In een reactie op het nieuws over het ingediende Chapter 11 zei James dat ze de documenten zal bekijken, maar dat ze de NRA 'niet zal toestaan deze of eender welke andere tactiek te gebruiken' om zich te onttrekken aan zijn verantwoordingsplicht of aan haar toezicht.

Er circuleren hardnekkige berichten dat de NRA te kampen heeft met financiële moeilijkheden, deels omwille van lopende juridische procedures. De groep was tijdens de voorbije verkiezingsperiode in elk geval heel wat minder zichtbaar dan anders.

Wayne LaPierre verzekerde zijn leden in zijn mededeling echter dat de financiële toestand van de organisatie goed is. 'We staan op financieel vlak sterker dan nooit tevoren', klonk het. Hij voegde er ook aan toe dat de procedure niet wil zeggen dat er directe veranderingen op til zijn voor de werkzaamheden of voor het personeel.

Door conservatief Amerika wordt de NRA, die al anderhalve eeuw bestaat, vereerd als een voorvechter van het Amerikaanse grondwettelijke recht om wapens te houden en te dragen. De tegenstanders zien de NRA als symbool van ongebreideld wapengeweld, waardoor elk jaar talloze slachtoffers vallen.

