Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley neemt ontslag

'Ze heeft fantastisch werk geleverd, en wij hebben samen fantastisch werk geleverd', klonk het bij Trump.

Volgens het Amerikaanse staatshoofd vertelde Haley hem twee weken geleden dat ze, na twee jaar in functie, een pauze wou. Meerdere mensen in het Witte Huis, zoals vicepresident Mike Pence en stafchef John Kelly, waren naar verluidt erg verrast door Haley's aankondiging.

De nu 46-jarige Haley trad in januari 2017 aan als ambassadeur, hoewel ze zich tijdens de Republikeinse voorverkiezingen een felle tegenstander van Trump toonde. Ze gaf voor haar rol als ambassadeur het gouverneurschap van South Carolina op.

In 2010 werd ze een eerste keer verkozen voor die functie, als eerste vrouw ooit. In 2014 mocht ze aan een tweede termijn beginnen. Regelmatig werd gespeculeerd dat ze zelf presidentiële ambities zou hebben, wat Haley herhaaldelijk ontkende. 'Nee, ik ben geen kandidaat in 2020', klonk het dinsdag opnieuw.

Ze voegde eraan toe dat ze campagne zal voeren voor Trump. 'Het was de eer van mijn leven', zei ze over de functie die ze binnenkort neerlegt. Iets minder dan een uur voor de officiële aankondiging in het Witte Huis, tweette Trump al dat hij een 'grote aankondiging' zou doen 'met zijn vriendin, ambassadeur Nikki Haley'.