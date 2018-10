Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley neemt ontslag: 'Het was de eer van mijn leven'

Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, neemt eind dit jaar ontslag uit haar functie 'om wat vakantie te nemen'. Dat hebben de Amerikaanse president Donald Trump en Haley dinsdag samen aangekondigd in het Witte Huis, kort nadat verschillende Amerikaanse media berichtten over het ontslag. 'Ze heeft fantastisch werk geleverd, en wij hebben samen fantastisch werk geleverd', klonk het bij Trump.

Volgens het Amerikaanse staatshoofd vertelde Haley hem twee weken geleden dat ze, na twee jaar in functie, een pauze wou. Meerdere mensen in het Witte Huis, zoals vicepresident Mike Pence en stafchef John Kelly, waren naar verluidt erg verrast door Haley's aankondiging. 'Het was de eer van mijn leven', zei Haley over de functie die ze binnenkort neerlegt. Ze keek ook tevreden terug op de manier waarop ze haar rol invulde. 'Kijk wat op twee jaar tijd gebeurd is met de Verenigde Staten op het vlak van buitenlands beleid. Nu worden de Verenigde Staten gerespecteerd. Landen houden misschien niet van wat we doen, maar respecteren het wel.'

'Het is echt belangrijk voor regeringsmedewerkers om in te zien wanneer het tijd is om een stap opzij te zetten.' Nikki Haley

Gevraagd naar de reden achter haar ontslag, zei ze dat mensen niet te lang op dezelfde post moeten blijven zitten. 'Het is echt belangrijk voor regeringsmedewerkers om in te zien wanneer het tijd is om een stap opzij te zetten', zei ze. Soms is het goed om andere mensen binnen te brengen die er dezelfde energie en kracht in kunnen steken.'

Presidentschap 2020

Haley ontkende dat ze zelf presidentiële ambities zou hebben, iets waarover vaak wordt gespeculeerd. 'Nee, ik ben geen kandidaat in 2020', klonk het. Ze voegde eraan toe dat ze campagne zal voeren voor Trump.

Trump leek er dinsdag niet aan te twijfelen dat hij snel een opvolger zal vinden voor Haley, en zei dat veel mensen haar job graag zouden willen. 'We zullen een opvolger aanduiden in, ik weet niet, de komende twee of drie weken', zei hij, eraan toevoegend dat Haley altijd mag terugkeren naar het Witte Huis.

De nu 46-jarige Haley trad in januari 2017 aan als ambassadeur, hoewel ze zich tijdens de Republikeinse voorverkiezingen een felle tegenstander van Trump toonde. Ze gaf voor haar rol als ambassadeur het gouverneurschap van South Carolina op. In 2010 werd ze een eerste keer verkozen voor die functie, als eerste vrouw ooit. In 2014 mocht ze aan een tweede termijn beginnen.

Als ambassadeur steunde ze Trump in zijn beslissing om de Amerikaanse financiering van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen stop te zetten. Net als Trump haalde ze ook herhaaldelijk uit naar Iran. Aan het begin van haar functie was Rex Tillerson minister van Buitenlandse Zaken, die eerder afwezig was op het internationale politieke toneel. Door het aantreden van Mike Pompeo als Tillersons vervanger, wat later gevolgd door dat van John Bolton als Nationaal Veiligheidsadviseur, moest Haley wat aan invloed inboeten.