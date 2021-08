Tijdens een toernee in Hongarije bracht de controversiële tv-persoonlijkheid Tucker Carlson hulde aan de Hongaarse premier Viktor Orbán, volgens hem een baken in een permissief Europa.

'Als de Westerse beschaving, democratie en familiewaarden je nauw aan het hart liggen, en als je betreurt dat ze onder vuur liggen door de leiders van onze instellingen, dan moet je weten wat hier aan de hand is,' verzekerde Tucker Carlson, in een stand-up aan de rand van de Donau in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, de kijkers van de Amerikaanse televisiezender Fox News. De voorbije week verzorgde Carlson zijn veelbekeken dagelijkse commentaarprogramma Tucker Carlson Tonight vanuit Hongarije. De Washington Post noemt het 'deels diplomatieke missie, deels politiek toerisme en deels evangeliseren.' Carlson nam verschillende gemoedelijke interviews af van de uiterst-rechtse Hongaarse premier Viktor Orbán, roemde diens strenge migratiebeleid en sloot de week af met een speech voor de nieuwe universiteit die een kweekvijver moet worden voor de conservatieve elite in het land. Orbáns migratiebeleid was voor Carlson een baken in een permissief Europa, het land en de premier een voorbeeld voor Amerika, dat onder Joe Biden op een dwaalspoor is beland. Carlson werd in een militaire helikopter naar het zwaarbewaakte, 175 kilometer lange hek op de grens met buurland Servië gevlogen. Dat zag er volgens hem 'net en ordelijk' uit, in tegenstelling tot de chaos op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. Premier Orbán zwaaide hij lof toe omdat hij niet toelaat 'dat dit land van tien miljoen inwoners voor altijd verandert door mensen die we niet hebben uitgenodigd en hier illegaal opdagen.' De luidruchtige en controversiële Tucker Carlson (52), een lieveling van Trump-aanhangers, is de meest bekeken talkshowhost in de Verenigde Staten. Zijn reactionaire anti-establishment en anti-migratie retoriek maakt hem gehaat door links. Carlson staat te boek als een van de belangrijkste en meest invloedrijke sterkhouders van Amerikaans rechts en wordt zelfs nu en dan naar voren geschoven als een valabele presidentskandidaat voor 2024. Een aantal commentatoren vindt het dan ook zorgwekkend dat Carlson de loftrompet bovenhaalt voor Orbán, die van Hongarije een 'illiberale' democratie wil maken. Orbán wordt door linkse ngo's onterecht als fascist beschouwd en door de Europese Unie als zwart schaap bejegend, vindt Carlson. Dat het West-Europese landje volgens de media en ngo's onvrij is, is een aanfluiting. 'Hij vindt familiewaarden belangrijker dan banken. Dat grenzen moeten verdedigd worden. Twintig jaar geleden was zoiets doodnormaal.' Carlson vroeg Orbán ook nog wat hij ervan denkt dat de Amerikaanse president Joe Biden hem een totalitaire schurk noemt. Hongarije is veel succesvoller dan Westerse progressievelingen laten uitschijnen, wierp Orbán terug. Volgens de premier beginnen teleurgestelde West-Europese conservatieven en christenen de bescherming van het veiligere Oost-Europa op te zoeken. 'Dat wordt de nieuwe migratie', aldus Orbán. De Amerikaanse journaliste en historica Anne Applebaum vermoedt dat Carlson met zijn trip weldenkend, progressief en woke Amerika in de gordijnen wil jagen. Met zijn 'internationale toerisme' treedt de tv-persoonlijkheid in de voetsporen van de zogenaamde 'fellow travellers' die in de twintigste eeuw de lof zongen van communistische oorden, schrijft de Oost-Europakenner in The Atlantic. 'De ironie is dat een figuur zoals Carlson - luidruchtige tv-persoonlijkheid, kritisch over de regering, door miljoenen mensen bekeken - onmogelijk kan bestaan in Hongarije.' In Hongarije is het immers erbarmelijk gesteld met de persvrijheid.Orbán moet in april volgend jaar naar de stembus met een verenigde oppositie, die hem aanwrijft dat hij de democratie uitholt en zijn entourage van oligarchen verrijkt. Recent werd ook onthuld dat hij de Hongaarse premier meer dan driehonderd journalisten, advocaten en zakenlui die niet aan zijn kant staan heeft laten bespioneren middels de Pegasus-software van een Israëlisch hightechbedrijf. Orbán kan alle positieve pr gebruiken die hem in de schoot valt.