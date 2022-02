Rusland heeft geen goede woorden over voor de aankondiging dat de Verenigde Staten nog eens 2.000 militairen naar Europa sturen, nu de spanningen rond Oekraïne hoog oplopen. Een 'vernietigende stap' waardoor de militaire spanningen 'verhogen', zo zei de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Aleksandr Groesjko woensdagavond, geciteerd door het persbureau Interfax.

Volgens Groesjko wordt de speelruimte voor politieke beslissingen kleiner, 'tot vreugde van de autoriteiten in Kiev'.

De Amerikaanse president Joe Biden wil de versterkingen naar Duitsland en Polen sturen. 'De huidige situatie vereist dat we de afschrikkings- en defensieve houding op de oostflank van de NAVO versterken', zei John Kirby, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie, in Washington. Kirby had het over een 'niet mis te verstaan signaal' aan de wereld, dat de Verenigde Staten achter hun bondgenoten staan.

