De Verenigde Staten kondigden 13 oktober het vertrek van zo'n 1.000 Amerikaanse militairen uit het noorden en oosten van Syrië aan

Amerikaanse troepen zijn maandag vanuit Syrië de grens overgestoken naar de Koerdische Autonome Regio in Irak, melden getuigen. Militaire voertuigen met soldaten zouden de brug van de Faysh Khabur-grenspost, de grens tussen Irakees, Syrisch en Turks grondgebied, zijn overgestoken.

Zondag zijn meer dan 70 pantservoertuigen met Amerikaanse vlag, die militair materieel vervoerden en geëscorteerd door helikopters, de Oost-Syrische stad Tal Tamr doorgereden, stelde een correspondent van het Franse persbureau vast. Het konvooi had zich volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) teruggetrokken van de basis van Sarrin bij Kobani, en reed richting de provincie al-Hasakah, dat aan de Koerdisch Autonome Regio grenst. Afgelopen dagen trokken de Amerikanen zich van drie andere Syrische basissen terug.

De Verenigde Staten kondigden 13 oktober het vertrek van zo'n 1.000 Amerikaanse militairen uit het noorden en oosten van Syrië aan, vijf dagen na de start van een Turks offensief in de regio tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG).

De VS haalden 7 oktober ook al eens troepen terug uit Noord-Syrië nabij de Turkse grens, wat voor Turkije het pad effende om een offensief tegen de Koerdische milities te starten.

Dat offensief werd donderdag stilgelegd door een wapenstilstand die onderhandeld werd door de VS. Momenteel bevinden zich 5.200 Amerikaanse militairen in Irak, in het kader van een internationale anti-jihadistische coalitie onder leiding van Washington.

Hun aanwezigheid op meerdere legerbasissen in het land is onderwerp van debat in Irak, waar pro-Iraanse politieke machten en sjiitische strijdkrachten regelmatig hun heensturen eisen.

Het Pentagon beraadt zich over het behouden van enige troepen in delen van het nooroosten van Syrië, zo heeft volgens het NBC News Defensieminister Mark Eesper maandag gezegd. Er zijn nog troepen in het gebied om ervoor te zorgen dat olievelden niet in handen vallen van Islamitische Staat (IS) of andere militanten. De optie om troepen te behouden is nog niet aan president Donald Trump voorgelegd.