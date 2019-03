Amerikaanse staat Georgia neemt strenge abortuswet aan

De volksvertegenwoordigers in de Amerikaanse staat Georgia hebben vrijdag ingestemd met een erg strikte abortuswet. Ondanks een actie van enkele Amerikaanse filmsterren, die ermee gedreigd hadden Georgia te boycotten, heeft de staat voortaan een van de strengste regelingen van het land voor de afbraak van de zwangerschap.

Volgens de nieuwe wet mag er in Georgia geen abortus meer worden uitgevoerd van zodra er bij het embryo een hartslag wordt waargenomen, wat al mogelijk is vanaf de zesde week van de zwangerschap. De zogenaamde 'Heartbeat Bill' voorziet uitzonderingen om medische redenen. Voor de slachtoffers van verkrachting of incest worden geen uitzonderingen toegestaan.

De tekst moet nog worden goedgekeurd door Brian Kemp, de Republikeinse gouverneur van Georgia. Maar dat lijkt maar een formaliteit. De gouverneur heeft op twitter al duidelijk gemaakt dat hij de wet steunt. 'Georgia hecht een grote waarde aan het leven. Wij verdedigen de onschuldigen en we spreken voor degenen die zelf niet kunnen spreken', zo schrijft hij. Verschillende Amerikaanse filmsterren - Ben Stiller, Alec Baldwin, Sean Penn en Alyssa Milano - hadden Kemp nochtans gevraagd om de regeling tegen te houden. In een brief dreigen ze ermee om Georgia - een populaire filmlocatie - te boycotten wanneer de wet er toch komt.

Ook heel wat mensenrechtenorganisaties hebben problemen met de striktere regels. 'Als gouverneur Kemp deze wet afkondigt, dan kunnen we hem alleen maar zeggen dat we elkaar in de rechtbank zullen treffen', zegt Andrea Young van de American Civil Liberties Union (ACLU).

De Amerikaanse staten Kentucky en Iowa hadden eerder al een 'Heartbeat Bill' gestemd. Maar daar werd de wet door rechters tegengehouden. Op 20 maart had het parlement van de staat Mississippi een gelijkaardige wet aangenomen.