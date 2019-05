Amerikaanse staat daagt Johnson & Johnson voor rechter voor opiatencrisis

In de VS is voor het eerst een rechtszaak van een staat tegen een farmaceutisch bedrijf van start gegaan nadat duizenden mensen omkwamen door een overdosis opiaten. In het land is er een groot probleem met de zeer verslavende zware pijnstillers en Oklahoma wijst met de verwijtende vinger naar Johnson & Johnson.