Amerikaanse soldaten blijven tot eind januari aan Mexicaanse grens

De inzet van extra troepen was beslist door de Amerikaanse president Donald Trump. In aanloop naar de tussentijdse parlementsverkiezingen (midterms) van 6 november in de VS, speelde hij het migratiethema volop uit. De soldaten moesten de grenswacht versterken.

Verschillende groepen van duizenden migranten waren vanuit Honduras en El Salvador te voet onderweg naar de VS, om er asiel aan te vragen. De meesten zitten intussen vast in de Mexicaanse grensstad Tijuana, waar ze evenmin met open armen worden onthaald. Na een verblijf in het sportstadion van de stad zijn ze nu overgebracht naar een grotere, overdekte accomodatie in afwachting van de behandeling van hun asielaanvraag.

De migranten zijn op de vlucht voor de armoede en het geweld in eigen land. Trump waarschuwde in de verkiezingscampagne voor "een invasie" van gewelddadige groepen.

De extra soldaten zijn tot nu toe vooral bezig geweest met het installeren van prikkeldraad aan de Rio Grande op de grens met Mexico.