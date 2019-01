Amerikaanse shutdown kan nog 'maanden of zelfs jaren' duren

Trump sprak achteraf wel van een 'productieve vergadering' met het leiderschap van het Amerikaanse Congres. Volgens de fractievoorzitter van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, heeft Trump er echter mee gedreigd de shutdownnog een lange tijd aan te houden, 'maanden of zelfs jaren'.

'Ik vond dat het echt een heel goede vergadering was. We zitten allemaal op dezelfde lijn wat betreft het willen open houden van de regering', aldus Trump. Hij zei dat dit weekend een groep zal vergaderen om te 'bepalen wat we aan de grens gaan doen'. De president zei niet wie in die groep zal zetelen.

De Democrate Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, gaf een minder rooskleurige samenvatting van de vergadering, maar gaf wel toe dat vooruitgang was geboekt, iets wat ook Trump stelde. Volgens haar en Schumer was de vergadering 'ruzieachtig'.

Schumer zei ook dat hij bij Trump ervoor had gepleit om 'miljoenen Amerikanen, honderdduizenden werknemers' niet te gijzelen. 'We vertelden de president dat we de regering open nodig hebben. Hij weigerde. In feite zei hij dat hij de regering gesloten zou houden voor een heel lange periode, maanden of zelfs jaren', aldus Schumer. Trump bevestigde dat hij dat had gezegd. 'Ik denk niet dat dit zal gebeuren, maar ik ben bereid', aldus Trump. 'Ik hoop dat het niet langer dan een paar dagen meer zal duren.'

Journalisten vroegen Trump of hij trots is op de shutdown. 'Ik ben heel trots te doen wat ik doe', reageerde hij. 'Ik noem het geen shutdown. Ik noem het doen wat je moet doen voor het belang en de veiligheid van ons land. Je kan het de Schumer- of Pelosi- of Trump-shutdown noemen, dat maakt voor mij niets uit. Het zijn maar woorden.'

Nationale noodtoestand

Trump heeft na de vergadering bevestigd dat hij de noodtoestand zou kunnen uitroepen om zo de muur aan de grens met Mexico te bouwen zonder akkoord van het Amerikaanse Congres. 'Maar als we het kunnen door een onderhandelingsproces, geven we dat een kans', klonk het.

'We kunnen de nationale noodtoestand uitroepen wegens de veiligheid... Ik heb het nog niet gedaan, maar zou het kunnen doen', zei hij op een persconferentie in de rozentuin van het Witte Huis. Het is volgens CNN niet de eerste keer dat de president dat dreigement uit. Maar hij voerde het nog niet uit en verkoos om de begroting te laten blokkeren over de kwestie, waardoor een deel van de Amerikaanse overheidsdiensten sinds 22 december gesloten is.

Door de nationale noodtoestand uit te roepen, kan de muur volgens Trump 'snel' gebouwd worden met militaire fondsen. 'Het is een andere manier om het te realiseren', aldus de president. Volgens meerdere bronnen aan CNN hebben een aantal specialisten van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid de voorbije maand gepraat met de president over deze mogelijkheid. Er is sprake van 1 à 2 miljard dollar, dat van Defensie zou komen om een muur te bouwen.

De shutdown of het sluiten van een aantal Amerikaanse overheidsdiensten zit al wekenlang geblokkeerd door de eis van Trump om 5 miljard dollar te voorzien voor de bouw van een grensmuur met Mexico. De Democraten weigeren dat. Honderdduizenden ambtenaren moeten door de shutdown vakantie opnemen, of werken voorlopig zonder loon.