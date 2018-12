Amerikaanse senatoren erg kritisch over terugtrekking troepen uit Syrië

De Amerikaanse Senaat, inclusief senatoren van de Republikeinse partij, reageerden woensdag erg kritisch op de aankondiging van president Donald Trump dat hij de Amerikaanse soldaten uit Syrië gaat terugtrekken. Ze roepen hem in een brief op zijn besluit te herzien.

Volgens het Witte Huis is de terugtrekking al aan de gang. Trump nam de beslissing 'omdat IS verslagen is in Syrië'. Maar volgens de senatoren is zo'n terugtrekking vandaag 'prematuur en een kostelijke vergissing'. Ze wijzen erop dat IS snel uit zijn as zal herrijzen en dat de terreurbeweging haar aanwezigheid in de regio zal versterken.

De senatoren wijzen ook op de impact die de beslissing heeft op de macht van de Syrische president al-Assad, en van Rusland en Iran in Syrië. En ook de relatie met de Koerden, die meevechten met de Amerikanen, staat hiermee onder druk. 'Uw regering mag niet dezelfde fouten maken als vorige regeringen', klinkt het nog in de brief.

De VS hebben meer dan tweeduizend soldaten in Syrië. De aankondiging om de troepen terug te trekken, kwam woensdag compleet onverwachts. Het lijkt erop dat president Trump soloslim speelt, zonder goedkeuring van de militaire top.