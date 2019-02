Amerikaanse Senaat wil verondersteld complot tegen president Trump uitvlooien

De Republikeinse voorzitter van de commissie Lindsey Graham zei zondag (plaatselijke tijd) tegen nieuwszender CNN dat er betichtingen zijn dat viceminister van Justitie Rod Rosenstein toen een soort administratieve putsch had gepland, door het 25ste amendement van de grondwet aan te spreken. Rosentein wijst de betichtingen van de hand, voegde Graham eraan toe. Daarom wil hij tijdens een hoorzitting in de Senaat uitvlooien wat er werkelijk is gebeurd.

Het amendement voorziet dat de vicepresident en een meerderheid van de ministers een voortijdige afzetting van het staatshoofd in gang kunnen zetten, wanneer zij van mening zijn dat hij niet meer in staat is de rechten en plichten van zijn ambt uit te oefenen. De procedure verschilt van een 'impeachment' dat het Congres kan opstarten, bijvoorbeeld wegens verraad, misleiding of andere zwaarwichtige misdrijven. Reeds in september waren er berichten volgens dewelke Rosenstein in 2017 - in het zog van het door Trump ontslaan van de toenmalige FBI-directeur James Comey - had voorgesteld de president heimelijk af te luisteren en een proces ter vroegtijdige ambtsontzetting in te zetten. Rosenstein heeft dit ontkend.

Nu heeft het toenmalige vicehoofd van de FBI Andrew McCabe eveneens gezegd dat Rosenstein door het ontslag van Comey zodanig gealarmeerd is geraakt dat hij er intern had over gepraat om amendement 25 aan te wenden. Rosenstein heeft ook voorgesteld Trump bij interne besprekingen in het Witte Huis heimelijk af te luisteren. 'Hij (Rosenstein) heeft niet geschertst', zei McCabe in een interview dat televisiezender CBS zondag heeft uitgezonden.

Fragmenten daaruit raakten donderdag reeds openbaar. Trump heeft maandag opnieuw, ook smalend, via Twitter gereageerd. McCabe en Rosenstein hebben klaarblijkelijk een 'zeer illegale actie' gepland en zijn de laan uitgevlogen en dat de bevolking veel uitleg is verschuldigd.