Amerikaanse Senaat stemt tegen noodfinanciering grensmuur, Trump dreigt met veto

De resolutie, die eerder ook al door het Huis van Afgevaardigden was goedgekeurd, kreeg de steun van twaalf Republikeinse Senatoren. Zo werd de tekst met 59 stemmen tegen 41 goedgekeurd.

President Donald Trump heeft ermee gedreigd om gebruik te maken van zijn vetorecht om de resolutie tegen te te houden. Het zou de eerste keer zijn dat Trump van dat recht gebruikmaakt.

Het presidentiële veto kan in principe worden weggestemd door het Congres, maar daarvoor is zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat een tweederdemeerderheid nodig. Trump riep op 15 februari de nationale noodtoestand uit, om zonder parlementaire toestemming zijn muur langs de Mexicaanse grens te bouwen. Hij nam die maatregel omdat het Congres weigerde 5,7 miljard dollar vrij te maken voor het project. Door de noodtoestand uit te roepen, wil de president de miljarden uit andere budgetten halen. De muur aan de Mexicaanse grens was een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van Trump.

Op Twitter liet Trump alvast in zijn kaarten kijken. 'VETO!', zo tweette hij meteen na de beslissing van de Senaat.

Wat later tweette hij in iets meer bewoordingen dat hij de Senaatsbeslissing wil blokkeren met een veto.

I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL!