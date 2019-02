Amerikaanse Senaat keurt benoeming William Barr tot Justitieminister goed

De 68-jarige Barr wordt de opvolger van Jeff Sessions, die eind vorig jaar door Trump de laan was uitgestuurd.

Sindsdien leidde Matt Whitaker waarnemend het ministerie. Dat staat in de schijnwerpers vanwege het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller voert naar de Rusland-affaire. Die draait rond mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 en mogelijke 'collusie' met de campagne-Trump. De stemming in de Senaat verliep overwegend volgens de partijlijnen waarbij de meeste Republikeinen 'ja' zeiden tegen Barr en de meeste Democraten 'neen'. De Republikein Barr is al onder president George Herbert Walker Bush minister van Justitie geweest. Hij is advocaat van opleiding.