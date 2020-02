In de Amerikaanse Senaat zijn de "impeachment-managers" van het Huis van Afgevaardigden en de verdediging van de Republikeinse president Donald Trump maandag aan hun slotargumenten in het impeachmentproces tegen het staatshoofd begonnen.

De (Democratische) aanklagers en de verdedigers krijgen elk twee uur om de Hoge Vergadering toe te spreken. De Democraten willen Trump afgezet zien wegens machtsmisbruik voor eigen politiek gewin en tegenwerking van het Congres in het onderzoek daarnaar.

Dankzij hun meerderheid van drie zetels in de Senaat hielden de Republikeinen met 51 tegen 49 stemmen het horen van getuigen en het indienen van nieuwe documenten tegen, en deelden ze de Democraten een flinke tik uit in hun verzuchtingen om Trump af te zetten. De finale stemming over de twee schuldvragen is voor woensdag 22.00 uur Belgische tijd gepland. De president zal de stemming vrijwel zeker overleven, gezien de loyaliteit van zijn partijleden in de Senaat. Er is immers ook een tweederdemeerderheid nodig om hem af te zetten.

De (Democratische) aanklagers en de verdedigers krijgen elk twee uur om de Hoge Vergadering toe te spreken. De Democraten willen Trump afgezet zien wegens machtsmisbruik voor eigen politiek gewin en tegenwerking van het Congres in het onderzoek daarnaar. Dankzij hun meerderheid van drie zetels in de Senaat hielden de Republikeinen met 51 tegen 49 stemmen het horen van getuigen en het indienen van nieuwe documenten tegen, en deelden ze de Democraten een flinke tik uit in hun verzuchtingen om Trump af te zetten. De finale stemming over de twee schuldvragen is voor woensdag 22.00 uur Belgische tijd gepland. De president zal de stemming vrijwel zeker overleven, gezien de loyaliteit van zijn partijleden in de Senaat. Er is immers ook een tweederdemeerderheid nodig om hem af te zetten.