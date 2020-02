Een scholengroep in de staat New York voert gezichtsherkenningssoftware in om onder meer wapengeweld te voorkomen.

Het Lockport City School District in het Amerikaanse Lockport, in de staat New York, scant sinds enkele weken de gezichten van iedereen die zijn scholen betreedt. Het is een van de eerste scholen in de Verenigde Staten die gezichtsherkenningssoftware invoert.

De technologie van de scholengroep analyseert camerabeelden en vergelijkt gezichten met een zwarte lijst van personen die is samengesteld door de schooldirectie. Op die lijst staan onder anderen plaatselijke zedendelinquenten, oud-werknemers die geweerd worden en personen die de politie als gevaarlijk beschouwt. Het systeem scant ook op vuurwapens.

Vijfduizend studenten worden aan de controle onderworpen. Maar de maatregel veroorzaakt fel debat. Voorstanders van de technologie betogen dat de daders van schietpartijen in scholen het vaakst studenten zijn. Zo was de dader van een schietpartij in een middelbare school in Parkland, in de staat Florida, in 2018 een geschorste student.

Zeventien jongeren kwamen daarbij om. Studenten van de school begonnen acheraf een grote beweging voor strengere wapenwetgeving in de Verenigde Staten. De zwarte lijst in Lockport zou ook geschorste studenten bevatten.

Tegenstanders, onder wie ouders van leerlingen en privacy-activisten, vrezen dan weer dat de technologie ongewenste gevolgen kan hebben en tot privacyschendingen zou leiden. Onderzoek door de Amerikaanse overheid heeft aangetoond dat de meeste gezichtsherkenningsprogramma's van vandaag raciale bias vertonen. Zo worden Aziatische en zwarte mensen vaker verkeerd geïdentificeerd dan blanken.

Vorig jaar stemde de stad San Francisco, de wieg van de Amerikaanse technologiesector, tégen het gebruik van gezichtsherkenningssoftware door politiediensten.

Maar dat zijn uitzonderingen, bericht de New York Times. Meer dan zeshonderd Amerikaanse politiediensten zijn het voorbije jaar gezichtsherkenningstechnologie gaan gebruiken. Ook luchthavens en onder meer eventhallen passen ze toe.

De directeur van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) getuigde op donderdag tegenover het Congres dat grenswachters de technologie reeds toepasten op meer dan 43 miljoen mensen. Zodoende werden 247 personen geïdentificeerd die de documenten van anderen gebruikten.

