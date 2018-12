Amerikaanse sancties tegen Noord-Koreaanse functionarissen wegens schending mensenrechten

Het is de eerste keer sinds de top in juni tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dat Washington leiders van het regime in Pyongyang zo rechtstreeks viseert.

In een communiqué verklaarde de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin dat hij zich focust op 'hoge Noord-Koreaanse verantwoordelijken die aan het hoofd staan van departementen en in naam van het regime een brutale staatscensuur opleggen, mensenrechten schenden en andere misstanden begaan om de bevolking te onderdrukken en in bedwang te houden'.

Mnuchin maakte zich voorts sterk dat de sancties een demonstratie zijn van de 'voortdurende steun van de VS ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting en van haar verzet tegen censuur en endemische mensenrechtenschendingen'.

De Noord-Koreaanse minister van Openbare Veiligheid Jong Kyong Thaek wordt door Washington op de zwarte lijst geplaatst voor zijn rol op het vlak van censuur en mensenrechtenschendingen.

Choe Ryong Hae, een hoge regeringsfunctionaris en belangrijke partijbons, wordt eveneens geviseerd. Hij wordt vaak beschouwd 'als de nummer twee, die controle uitoefent op de partij, de regering en het leger', luidt het.

Laatste in de rij is de directeur van het departement Propaganda binnen de partij, Pak Kwang Ho. Eventuele bezittingen of financiële middelen die de drie in de Verenigde Staten zouden hebben, worden bevroren en ze zullen ook geen zaken meer kunnen doen met Amerikanen.