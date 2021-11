De Amerikaanse regering heeft beslist om de immigratieprocedure te versoepelen voor Afghaanse vluchtelingen, zodat zij zich gemakkelijker kunnen integreren in de Amerikaanse samenleving. Dat meldt het departement nationale veiligheid (DHS) maandag.

Zowat 70.000 Afghanen zijn sinds 30 juli aangekomen in de VS, toen de de evacuatieoperatie 'Allies Welcome' (bondgenoten welkom) begon. Zij zullen eenvoudigere procedures kunnen volgen om een Green Card of verblijsvergunning te krijgen, net als de nodige werkvergunningen. Ze moeten ook geen inschrijvingskosten betalen. Die maatregel is erg welgekomen, aangezien de kosten om een verblijfsvergunning te krijgen kunnen oplopen tot duizenden dollars. 'Door aan deze geëvacueerden eenvoudigere procedures aan te bieden en een uitzondering op de betaling van de kosten, openen we de mogelijkheden voor onze Afghaanse bondgenoten en helpen we hen om hun leven in ons land sneller op te bouwen', zegt minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas. 'Deze maatregelen tonen ons engagement tegenover de Afghannen die de VS belangrijke hulp hebben geboden in de afgelopen 20 jaar, en tegenover de Afghanen die risico lopen.'

Meer dan 120.000 personen werden deze zomer geëvacueerd uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel nadat de taliban de macht overnamen, op het moment dat ook de internationale troepen het land verlieten. Het ging om diplomaten en buitenlanders, maar ook om tienduizenden Afghanen die risico liepen omdat ze hulp hadden geboden aan de troepen van de internationale gemeenschap in het land. Ongeveer 70.000 van hen zijn opgevangen door de VS.

