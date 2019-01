Amerikaanse regering verlengt aanwezigheid leger aan de grens met Mexico

De troepen blijven nu tot eind september, zo maakte het Pentagon maandag bekend. Normaal zou de versterking eind deze maand stopgezet worden, na een eerdere verlenging eind november.

Het gaat om zo'n 5.800 soldaten die vooral instaan voor mobiele patrouilles en voor het aanleggen van prikkeldraad tussen de grensposten.

De extra soldaten zijn een initiatief van president Donald Trump. In volle kiesstrijd voor de midterms - de tussentijdse parlementsverkiezingen in november vorig jaar - hekelde hij de 'migrantenkaravanen' die vanuit Centraal-Amerika naar de VS op weg waren en volgens hem een bedreiging vormden voor de nationale veiligheid.

Een deel van de Amerikaanse overheid zit momenteel zonder geld. De 'shutdown' ontstond omdat Trump ruim 5 miljard dollar wil uitgeven aan een grensmuur, maar Democraten in het Congres willen dat niet verwerken in de begroting. Trump dreigde in de afgelopen weken met verschillende andere manieren om alsnog een muur te bouwen, onder meer door het uitroepen van een nationale noodtoestand en de inzet van het leger. Vooralsnog heeft hij die stappen niet genomen.