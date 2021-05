De Amerikaanse minister van Economie Jennifer Granholm heeft haar landgenoten opgeroepen om geen benzine te hamsteren. Talloze Amerikanen waren dinsdag in bepaalde regio's aan de oostkust naar de tankstations getrokken uit vrees voor tekorten.

De rush naar de pomp heeft te maken met de Colonial Pipeline, een pijpleiding die zich uitstrekt van de Golf van Mexico in het zuiden van de Verenigde Staten tot aan de oostkust over een afstand van ruim 8.850 kilometer. De leiding is stilgelegd na een cyberaanval vorige vrijdag. Menig Amerikaan vreest daardoor brandstoftekorten. Volgens een gespecialiseerde website die de brandstofprijzen in de tankstations monitort, GasBuddy, zitten rond de grote steden in North Carolina - Atlanta, Raleigh en Charlotte - zowat 30 procent van de tankstations zonder benzine.

In heel de staat gaat het om meer dan 10 procent, meldt de site dinsdagavond lokale tijd. In Virginia gaat het om 8 procent, in Georgia 6,9 procent en South Carolina 4,7 procent. Volgens minister Granholm zijn er geen redenen om te hamsteren. Het gaat om een probleem met de bevoorrading en niet om een brandstoftekort, klinkt het. "We hebben benzine, we moeten ze enkel op de juiste plek krijgen."

De rush naar de pomp heeft te maken met de Colonial Pipeline, een pijpleiding die zich uitstrekt van de Golf van Mexico in het zuiden van de Verenigde Staten tot aan de oostkust over een afstand van ruim 8.850 kilometer. De leiding is stilgelegd na een cyberaanval vorige vrijdag. Menig Amerikaan vreest daardoor brandstoftekorten. Volgens een gespecialiseerde website die de brandstofprijzen in de tankstations monitort, GasBuddy, zitten rond de grote steden in North Carolina - Atlanta, Raleigh en Charlotte - zowat 30 procent van de tankstations zonder benzine. In heel de staat gaat het om meer dan 10 procent, meldt de site dinsdagavond lokale tijd. In Virginia gaat het om 8 procent, in Georgia 6,9 procent en South Carolina 4,7 procent. Volgens minister Granholm zijn er geen redenen om te hamsteren. Het gaat om een probleem met de bevoorrading en niet om een brandstoftekort, klinkt het. "We hebben benzine, we moeten ze enkel op de juiste plek krijgen."