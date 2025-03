‘Amerikaanse regering lijkt zich niet uit op deal handelsoorlog’

De Amerikaanse regering lijkt geen bereidheid te tonen om een deal te sluiten die hogere invoertarieven alsnog zou kunnen afwenden. Dat heeft Eurocommissaris voor Handel Maros Sefcovic maandag vastgesteld.

Sefcovic was vorige maand nog in Washington in een poging om een akkoord te sluiten. ‘We hadden een aantal gebieden geïdentificeerd waarop we vooruitgang kunnen boeken in ieders voordeel, maar uiteindelijk kan je niet met één hand applaudisseren. De Amerikaanse regering lijkt zich niet in te zetten om een deal te sluiten’, zo verklaarde hij maandag tijdens een persmoment in Brussel.

Vanaf woensdag moeten nieuwe Amerikaanse invoertarieven van 25 procent op staal en aluminium in werking treden. Ze gelden voor alle handelspartners, ook de Europese Unie. Bovendien heeft president Donald Trump aangekondigd dat er vanaf april ook hogere tarieven op andere Europese producten kunnen komen. Tegelijkertijd bleek hij vorige week bereid hogere tarieven voor Mexico en Canada tijdelijk op te schorten.

Sefcovic hoopt nog steeds op een ‘constructieve’ en ‘positieve’ relatie met de Amerikaanse regering, maar hij herhaalde ook dat de EU zal reageren op hogere tarieven. ‘Net zoals de Verenigde Staten behartigt de EU haar eigen belangen. Daarom zullen we Europese bedrijven, werknemers en consumenten altijd beschermen tegen ongerechtvaardigde tarieven’, verzekerde de Slovaak.