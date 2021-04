De Amerikaanse regering van president Joe Biden hervat de hulp aan de Palestijnen die onder de vorige president Donald Trump was gestopt.

Het begint met ongeveer 150 miljoen dollar voor hulpverlening die grotendeels via de VN-organisatie UNWRA verloopt. Daarnaast gaat het om 75 miljoen dollar economische steun en 10 miljoen dollar ontwikkelingssamenwerking, speciaal bedoeld voor het bevorderen van de vrede. Amerikaanse bijstand voor het Palestijnse volk dient belangrijke Amerikaanse belangen en waarden, aldus buitenlandminister Antony Blinken in een verklaring.

De hulp maakt deel uit van het streven om de banden van de Verenigde Staten met de Palestijnen te herstellen. De Democraat Biden had al duidelijk gemaakt dat hij delen van het Palestijns beleid van zijn Republikeinse voorganger gaat terugdraaien. De Palestijnen vonden dat zij door Trump zwaar werden benadeeld ten gunste van Israël.

De nieuwe regering-Biden had al toegezegd honderden miljoenen dollars aan economische en humanitaire hulp te hervatten. Ook werkt ze aan de heropening van de diplomatieke missie van de Palestijnen in Washington. Ook wordt er weer met voorrang ingezet op onderhandelingen die moeten leiden tot de zogenoemde tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Maar het Witte Huis kijkt de kat uit de boom na de Israëlische verkiezingen vorige maand, die voor premier Benjamin Netanyahu geen regeringsmeerderheid opleverden. Ook volgen er later dit jaar Palestijnse verkiezingen.

De regering-Trump blokkeerde bijna alle hulp nadat ze de banden met de Palestijnse Autoriteit in 2018 had verbroken. De stap werd algemeen gezien als een poging om de Palestijnen te dwingen met Israël te onderhandelen op voorwaarden die de Palestijnse leiding als onaanvaardbaar zag. Het was voor de Palestijnen ook onacceptabel dat Washington Jeruzalem als de hoofdstad van Israël erkende.

In 2017 vloeide er nog 365 miljoen dollar uit de VS naar de UNWRA. Eind maart was er al 15 miljoen dollar aangekondigd voor de strijd tegen corona in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever.

