Amerikaanse regering heeft geluidsopname van moord Khashoggi, maar Trump wil er niet naar luisteren

'Wij hebben de geluidsopname. Ik wil er niet naar luisteren... omdat het een opname van een lijdensweg is', aldus Trump in een interview met Fox News. 'Ik ben op de hoogte gebracht van de opname. Ik weet ook exact wat er gebeurt. Het is erg gewelddadig, erg gemeen en vreselijk.'

Khashoggi, een criticus van het Saoedische regime, werd op 2 oktober gedood in het consulaat na een gevecht.

De Verenigde Staten kondigden donderdag sancties aan tegen zeventien Saoedi's vanwege hun rol in de zaak. Onder hen de Saoedische consul-generaal in Istanboel, Mohammed al-Otaibi, en Saoed al-Qahtani, een voormalige topassistent van kroonprins Mohammed bin Salman.