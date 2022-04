De Amerikaanse overheid heeft woensdag een beroep ingediend tegen de beslissing van een rechter in Florida om de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer te annuleren.

Het ministerie van Justitie had al aangekondigd dat het in beroep wilde gaan, maar wilde eerst nog het advies van de gezondheidsdienst CDC afwachten. De CDC liet woensdag weten dat het dragen van een mondmasker "noodzakelijk blijft voor de volksgezondheid" in de strijd tegen COVID-19. Daarop startte de regering een beroepsprocedure.

Een federale rechter in Florida annuleerde maandag de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer. Ze oordeelde dat de CDC haar bevoegdheden had overschreden door de verplichting in te voeren. Daardoor verviel de verplichting meteen, al blijven de CDC en het Witte Huis het mondmasker wel aanbevelen.

De meeste grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen lieten de mondmaskerplicht maandag vallen op binnenlandse en sommige buitenlandse vluchten. De Amerikaanse luchtvaartindustrie drong al geruime tijd aan op het opheffen van de mondmaskerplicht.

